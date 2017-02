Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A42 ist die Autobahn in Richtung Dortmund für Stunden voll gesperrt worden. Eine Frau war mit ihrem Wagen unter einen Lkw geraten.

Im Anschluss an ein Überholmanöver war ein Wagen am Donnerstagabend zurück auf die rechte Spur gefahren und dort aus noch ungeklärten Gründen unter das Heck eines Lastwagens geraten, wie die Polizei mitteilte. Das stark zerquetschte Auto musste später von Rettungskräften unter dem Auflieger hervorgezogen werden. Der 24-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Seine 21-jährige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Schalke und Bismarck für fast vier Stunden voll gesperrt.

(lsa/lnw)