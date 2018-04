später lesen Tödlicher Unfall in Schwelm 85-Jähriger fährt in Laster und stirbt FOTO: dpa, mku FOTO: dpa, mku 2018-04-15T16:08+0200 2018-04-15T16:08+0200

Am Sonntag ist ein 85-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines Abschleppunternehmens in Schwelm gestorben. Der Senior war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.