Tote auf Baustelle im Münsterland 15-Jährige stürzte aus großer Höhe - Mordkommission ermittelt 2018-03-11T16:39+0100

Bei der am Samstag auf einer Baustelle im Münsterland gefundenen Toten handelt es sich um eine 15-Jährige. Die Jugendliche sei aus großer Höhe gestürzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster am Sonntag mitteilte.