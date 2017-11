Tote Frauen in Gelsenkirchen gefunden

Zwei Frauen sind tot in einem Gelsenkirchener Massage-Salon gefunden worden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen.

Im Fall der zwei erstochenen Frauen, die in einem Gelsenkirchener Massagesalon entdeckt wurden, sind die Ermittler einem Tatverdächtigen auf der Spur. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, steht ein 37 Jahre alter Chinese im Verdacht, die zwei Asiatinnen in dem Geschäft erstochen zu haben. Der Mann wird mit Fahndungsfoto gesucht.

Die Leichen der 46 und 56 Jahre alten Frauen waren am Sonntag nach einem Zeugenhinweis in dem Massagesalon in der Altstadt gefunden worden. Ob es sich um einen Rotlichtbetrieb handelt, sei nicht klar, sagte ein Polizeisprecher. Zu einem möglichen Motiv für die Gewalttat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

(sef/lnw)