Feuer: Toter bei Brand in Dortmunder Wohnhaus

2017-01-26T08:04+0100 2017-01-26T08:04+0100

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Mittwochabend in einer Wohnung im dritten Stock aus, wie die Polizei mitteilte.