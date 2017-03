Die Bluttat von Herne erschüttert die ganze Region. Was ist bisher über den Fall des getöteten Neunjährigen bekannt? Die Fakten im Überblick.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Was ist passiert?

Am Montag ging bei der Polizei ein Hinweis ein: Ein Mann habe sich im Darknet damit gebrüstet, einen neun Jahre alten Jungen getötet zu haben. Gegen 20.30 Uhr fand die Polizei die Leiche des Jungen im Keller eines Reihenhauses. Das Wohngebiet liegt am Rhein-Herne-Kanal. Vermutlich wurde der Junge gegen 18.35 Uhr getötet.

Wie ist der Neunjährige gestorben?

Laut Polizei ist der Junge an den Folgen mehrerer Messerstiche gestorben. Das Ergebnis der Obduktion wird am Mittwoch erwartet.

Wer wird der Tat verdächtigt?

Tatverdächtig ist der 19 Jahre alte Marcel Heße. Über ihn wisse man, dass er Kampfsportler sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Außerdem sei er eher schüchtern und habe wenige soziale Kontakte. Bisher sei er polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Es gibt Hinweise darauf, dass Heße während der Tat Kontakt mit jemandem hatte. In Internetforen kursiert ein Chatverlauf, aus dem hervorgeht, dass Heße sich umbringen wollte. Der Chat-Partner soll dem "Kölner Stadtanzeiger" zufolge derjenige gewesen sein, der am Montagabend die Polizei informierte.

Wie sieht der Tatverdächtige Marcel Heße aus?

Der 19-Jährige wird als etwa 1,75 Meter groß, blond und sehr schlank beschrieben. Zudem sei er Brillenträger und trage eine Hose und Weste in Tarnfarben. Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsfoto.

In welcher Beziehung stand der Verdächtige zum Opfer?

Marcel Heße ist ein direkter Nachbar des Jungen. Laut Polizei sind die beiden nicht verwandt. Wie gut sich der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten, sagte die Polizei nicht. Anwohner in Herne sagten unserer Redaktion, sie hätten den Tatverdächtigen und den Neunjährigen öfter zusammen gesehen. Die beiden hätten zusammen gespielt und wären gemeinsam zum nahegelegenen Supermarkt gegangen.

Was weiß man über das Opfer und sein Umfeld?

Der neunjährige Junge hatte mehrere Geschwister und besuchte eine Grundschule. Seine Mutter lebt vom Vater des Kindes getrennt und hat einen neuen Lebenspartner. Im Umfeld der Familie gibt es Kontakte zu der Rockergruppe Bandidos, bestätigte die Polizei.

Wo sucht die Polizei nach Marcel Heße?

Einem Sprecher zufolge sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Weitere Dienststellen wie das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt mit seinen Internetexperten seien in die Ermittlungen eingebunden. Es werde bundesweit nach dem Verdächtigen gefahndet, die Polizei sucht ihn aber vor allem in Herne und den anliegenden Ruhrgebietsstädten. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass er sich nicht mehr in Nordrhein-Westfalen aufhalte. Am Mittwochmittag wurde das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter (rund 30 Kilometer von Herne entfernt) abgesperrt. Es hatte einen Hinweis gegeben, dass Heße dort in der Nähe gesehen worden sei. Es handele sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme", betonte die Polizei.

Hat die Polizei eine Spur?

In Herne in der Nähe des Tatorts suchte die Polizei am Dienstagmittag mit mehreren Einsatzkräften nach dem Verdächtigen und Spuren. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Gesucht wurde verstärkt rund um den ehemaligen Reiterhof Gut Steinhausen, berichtet unsere Reporterin. Es wurde aber einem Polizeisprecher zufolge nichts gefunden. Am Dienstag gab es laut Polizei Suchaktionen an mehreren Orten, auch in der Nacht zu Mittwoch wurde weitergesucht. Eine entscheidende Spur gebe es aber noch nicht.

Gibt es einen weiteren Mord?

Die Polizei prüft nach eigenen Angaben Bilder, die am Dienstagnachmittag im Internet auftauchten. Sie sollen eine weitere Leiche zeigen, der Urheber brüstet sich in Kommentaren damit, der Mörder von Herne zu sein. Er habe eine Frau umgebracht und sich Zugang zu ihrem Konto verschafft. Diese Hinweise auf einen zweiten Mord haben sich laut Polizei bislang nicht bestätigt, können jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Auch eine Falschmeldung halten die Ermittler für möglich. Aus der Bevölkerung eingegangene Hinweise werden derzeit intensiv geprüft, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Beamten bitten weiter um Hinweise, ob eine Frau aus der Region vermisst wird.

Was sollte man tun, wenn man Marcel Heße sieht?

Die Polizei bittet Zeugen, die Marcel Heße sehen, sich zu melden. Allerdings warnt sie ausdrücklich davor, den Mann selbst anzusprechen. Er sei gefährlich und möglicherweise bewaffnet. Die zuständige Mordkommission hat unter der Rufnummer 0234 / 909-4244 ein Telefon für Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort von Marcel Heße eingerichtet. Wer ihn sieht, kann aber auch direkt den Notruf 110 wählen.

Wie ist die Situation in Herne?

Der Tod des neunjährigen Schülers hat in der Ruhrgebietsstadt Betroffenheit ausgelöst. "Wir sind fassungslos und schockiert, wir trauern mit den Angehörigen", erklärte Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) nach den Worten eines Sprechers. Er setze auf eine schnelle Aufklärung des Verbrechens. Die Grundschüler in Herne blieben am Dienstag auch während der Pausen in den Gebäuden. Es solle vermieden werden, dass sie von Reportern umlagert würden. In der Schule des getöteten Jungen waren Seelsorger und Psychologen im Einsatz, sagte ein Stadtsprecher. Menschen bekundeten mit Stofftieren, Kerzen, Blumen und Bildern ihre Anteilnahme am Tod des Jungen. Im Vorgarten der Häuser einer Arbeitersiedlung brannten am Mittwochmorgen noch mehr Kerzen als schon am Vorabend.

Was ist über die Bilder bekannt?

Marcel Heße soll im sogenannten Darknet Bilder veröffentlicht haben, in dem er sich mit seiner Tat brüstet. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) sagte, die in das Darknet eingestellten Aufnahmen machten "auch die Ermittler fassungslos". Eine Polizeisprecherin betonte am Abend, dass es sich nicht um einen Film handele, sondern um Bilder. "Videomaterial liegt uns aktuell nicht vor." Am Dienstagmorgen hatte ein Sprecher zunächst von einem Video im Darknet gesprochen. Die Polizei war am Montag von einem Darknet-Nutzer alarmiert worden. Der Zeuge hatte gesehen, wie sich der ihm bekannte Marcel H. mit der Ermordung des Schülers brüstet, und er erkannte auch die Örtlichkeiten. Marcel Heße ist nach Angaben der Ermittler klar erkennbar auf dem Material im Darknet sowie auf Bildern, die inzwischen auch in normal zugänglichen Internetbereichen zu sehen seien. Er sei mit blutigen Händen neben der Leiche zu erkennen.

Was ist das Darknet?

Im sogenannten Darknet (englisch für "dunkles Netz") können sich Internetnutzer fast komplett anonym bewegen. Der Bereich des Internets wird von Menschen genutzt, die viel Wert auf Privatsphäre legen oder in einem repressiven politischen System leben - aber auch von Kriminellen. Der Zugang ist über eine Anonymisierungssoftware möglich, etwa die kostenlose Software "Tor". Schwerpunkt illegaler Geschäfte im Darknet ist nach Einschätzung von Ermittlern Rauschgift. Waffen werden im Darknet nach Erkenntnissen von Fachleuten deutlich seltener angeboten als Drogen, sind aber angesichts der Sicherheitslage Schwerpunkt der Ermittlungen. Zudem spielt der Handel mit Kinderpornografie, Falschgeld und gefälschten Pässen eine Rolle.

Hinweis: In einer älteren Version dieses Textes war von einem Video die Rede, mit dem der Verdächtige geprahlt haben soll. Am Abend erklärte die Polizei, dass es sich um Bilder handelte und nicht um ein Video. Wir haben den Text entsprechend geändert.

