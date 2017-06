Sperrungen, Umleitungen, Halteverbote - während der Tour de France in der Region wird sich einiges im Verkehr ändern. Alle Informationen finden Sie hier.

Düsseldorf

Am Samstag, 1. Juli 2017, startet die Tour mit der 1. Etappe, einem Einzelzeitfahren durch die Düsseldorfer Innenstadt.

Am Sonntag, 2. Juli, führt die zweite Etappe von Düsseldorf nach Osten durch den Kreis Mettmann, dann zurück nach Düsseldorf und anschließend nach Südwesten quer durchs Bundesland. Alle Infos und Karten zum Verkehr in Düsseldorf gibt es hier.

Mönchengladbach

Das größte Radsportevent der Welt gastiert am Sonntag in Mönchengladbach, rund 250.000 Besucher werden erwartet. Da die Strecke quer durch die Stadt führt, entstehen erhebliche Behinderungen. Ein Überblick zum Verkehr in Mönchengladbach.

Neuss

Nach 58 Kilometern erreicht die zweite Etappe der Tour de France am 2. Juli Neuss. Fast elf Kilometer lang führt die Strecke durch die Stadt. Hier finden Sie alle Informationen zum großen Radrenntag in Neuss.

Mettmann

Mehr als 15.000 Menschen werden am Sonntag zur Tour de France in der Kreisstadt erwartet. Straßen werden gesperrt, Anwohner müssen Autos wegsetzen. Umleitungen ausgeschildert. Alle Regelungen zum Verkehr in Mettmann lesen Sie hier.

Ratingen

Am Sonntag herrscht in Ratingen Ausnahmezustand: Der Tross der Tour de France wird die Stadt halbieren: Für Kraftfahrer gibt es dann generell kein Durchkommen. Vor allem für Polizei und Rettungskräfte gibt es drei Schleusen. Alle Infos zu den Regelungen in Ratingen gibt es hier.

Korschenbroich

Am Sonntag teilt die Tour de France die Stadt in zwei Hälften. Die Landstraße 381 wird für mindestens fünfeinhalb Stunden auch für Anwohner komplett gesperrt. Buslinien werden unterbrochen. Insgesamt 70 Helfer regeln den Verkehr. Alle Verkehrsänderungen in Korschenbroich finden Sie hier.

Kaarst

Es ist ein ein echtes Großereignis, das da auf Kaarst-Büttgen zurollt: Am 2. Juli wird das Radsportdorf zum Durchfahrtsort der Tour de France. Alle Sperrungen gibt es hier.

(top/RP)