Nach Boykott seines Burgerladens in Essen: Trump-Fan Nicholas Smith geht zurück

2017-04-28

Als Fan von Donald Trump ist der US-Amerikaner Nicholas Smith in Deutschland ein regelrechter Medienstar geworden – jetzt kehrt der 29-Jährige in seine Heimat zurück. Zuletzt hatte sich der Besitzer einer Burger-Braterei in Essen über weniger Kundschaft beklagt. Von Reinhard Kowalewsky