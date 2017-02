Am Samstag, 18. Februar 2017, spricht der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim ab mittags in der Oberhausener Arena zu 10.000 Deutsch-Türken. Schon am späten Vormittag kamen die ersten Anhänger am Veranstaltungsort an.

