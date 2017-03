Akif Cagatay Kilic: Türkischer Minister trifft bei Veranstaltung in Köln ein

Inmitten der angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei ist der türkische Sportminister Kilic zu Gast bei einer Veranstaltung in Köln. Dem Vermieter des Saals wurde eine Kulturveranstaltung angekündigt. Das Motto des Abends warf jedoch Fragen auf.

Akif Cagatay Kilic ist am Freitagabend zu einer Veranstaltung mit etwa 400 Gästen im Zentrum von Köln eingetroffen. Der Abend steht unter dem Motto "Helden unter uns. 15 Juli". Der 15. Juli ist das Datum des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei.

Eine Sprecherin der veranstaltenden "Demokratieplattform gegen den Putsch" sagte, der türkische Sportminister werde eine kurze Rede halten, jedoch nicht über die anstehende Verfassungsreform sprechen. Vor seinem Auftritt wurden längere Zeit Filme gezeigt, die den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan feierten.

Bei dem Auftritt handele es sich um eine private Veranstaltung, die nicht angemeldet werden müsse, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag.

Nach Angaben des Saal-Vermieters hatten die Organisatoren schriftlich versichert, dass eine Kultur- und kein Wahlkampfveranstaltung stattfindet. Gebucht worden sei ein Raum mit 1116 Stühlen.

Veranstalter des Abends ist ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen, der sich "Demokratieplattform gegen den Putsch" nennt. Die Sprecherin Efma Aydin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gehe darum, in der deutsch-türkischen Gesellschaft die Vorgänge in der Putschnacht aufzuarbeiten. Kilic werde als Schirmherr teilnehmen und eine kurze Rede halten - jedoch nicht über die anstehende Verfassungsreform sprechen.

Laut Kölner Polizei war Kilic schon tagsüber in der Stadt unterwegs, etwa an der Keupstraße mit vielen türkischen Geschäften und in einer Moschee im Stadtteil Porz. Am vergangenen Wochenende war der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln und Leverkusen aufgetreten.

Ein geplanter Auftritt der türkischen Sozialministerin Betul Sayan Kaya in Essen ist hingegen am Freitag abgesagt worden. Als Grund führt die Ruhrgebietsstadt an, dass die Räume nicht für die erwartete Zahl an Besuchern geeignet sein sollen. Die Stadt habe den Organisator darauf hingewiesen, dass ihm bei Verstoß gegen die Baugenehmigung ein erhebliches Bußgeld drohen würde. Der Organisator habe daraufhin den Besuch der türkischen Ministerin abgesagt.

(vek/lnw)