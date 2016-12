später lesen Unfall bei Kamen Umgekippter Milchlaster blockiert stundenlang die A1 Teilen

2016-12-22T12:26+0100 2016-12-22T12:26+0100

Ein umgekippter Milchlaster hat die Autobahn 1 bei Kamen am Mittwoch stundenlang blockiert. Bis in die Mittagsstunden waren teilweise zwei von drei Fahrspuren am Kamener Kreuz wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten nicht befahrbar, wie die Polizei mitteilte.