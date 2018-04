später lesen Mordkommission ermittelt Unbekannte werfen verpackte Leiche in Rhein-Herne-Kanal FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-04-22T16:35+0200 2018-04-22T16:35+0200

Unbekannte haben eine zum Paket verschnürte Leiche in den Rhein-Herne-Kanal in Nordrhein-Westfalen geworfen. Eine Kanufahrerin habe am Sonntag in Oberhausen den Fund gemacht, teilten die Polizei in Essen und die Staatsanwaltschaft Duisburg mit.