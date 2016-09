später lesen Unfall auf der A45 bei Dortmund Autofahrer stirbt bei Kollision mit Pferden auf der Autobahn FOTO: dpa, mg kde FOTO: dpa, mg kde Teilen

Am frühen Montagmorgen ist ein Autofahrer auf der Autobahn 45 im Sauerland in mehrere Pferde gefahren. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle, mindestens drei Pferde wurden getötet. Nach ersten Ermittlungen wurden die Pferde von Wildschweinen aufgescheucht, die den Zaun der Koppel zerstört hatten.