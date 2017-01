Unfall auf der A1

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Gevelsberg hat sich am Morgen ein Auto überschlagen. Fünf Personen, darunter ein Kleinkind, wurden dabei verletzt. weniger

Die Feuerwehr wurde kurz vor acht Uhr an die Unfallstelle gerufen. In Höhe der Auffahrt Gevelsberg auf der A1 in Richtung Köln hatte sich ein Auto mit fünf Personen, darunter ein Kleinkind, überschlagen.