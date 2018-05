später lesen Streifenwagen kollidiert mit Taxi Gaffer verletzt Polizistin bei Unfall-Einsatz in Bonn 2018-05-02T13:34+0200 2018-05-02T13:52+0200

In Bonn sind ein Taxi und ein Streifenwagen zusammengestoßen. Eine Frau in dem Taxi wurde schwer verletzt. Ein Mann soll die Arbeit der Polizei gestört und Fotos von der Verletzten gemacht haben. Als die Polizei ihn deshalb in Gewahrsam nahm, verletzte er eine Polizistin.

