Unfall in Detmold Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt 2018-03-22T06:59+0100

Ein 74-Jähriger ist beim Überqueren einer Straße in Detmold ums Leben gekommen. Der Mann starb am Mittwochabend noch an der Unfallstelle, nachdem ein Auto ihn in einer Rechtskurve erfasst hatte.