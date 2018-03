Tödlicher Unfall in Essen

In Essen ist am Mittwoch ein Mann unter einem umstürzenden Lkw begraben worden. Der Mann kam ums Leben.

Der Unfall passierte laut Feuerwehr gegen 10.12 Uhr bei Wartungsarbeiten an dem Fahrzeug in einer Firma. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben den Lkw an und befreiten den Verletzten. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Ein weiterer Notarzt betreute die Kollegen des Getöteten, später kamen Psychologen hinzu.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

