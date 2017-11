Männer ziehen Fahrer aus sinkendem Auto in der Ruhr

Unfall in Essen

Ein Mann ist in Essen mit seinem Auto in die Ruhr gefahren. Vorbeifahrende Autofahrer zogen den bewusstlosen Mann aus seinem Wagen.

Der Mann wurde nach einer Reanimation mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort erlag er nach Polizeiangeben wenig später seinen Verletzungen.

Der Fahrer kam mit seinem Wagen am Freitagmorgen auf der Ruhrallee von der Straße ab, querte den Gehweg und durchbrach eine Absperrung.

Das Fahrzeug rollte einen Abhang hinunter und versank bis zur Windschutzscheibe im Wasser. Das Auto stand laut Feuerwehr fast senkrecht.

Drei Insassen vorbeifahrender Autos sahen weißen Rauch am Unfallort aufsteigen, handelten sofort und zogen den bewusstlosen Mann in einem riskanten Manöver aus dem ungesicherten Wagen. Bei dem Fahrer wurden noch an der Unfallstelle von mittlerweile eingetroffenen Nothelfern lebensrettende Maßnahmen eingeleitet. Warum der Mann von der Straße abkam, ist noch unklar.

(sef/lnw)