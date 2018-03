Unfall in Ibbenbüren

Ein Pedelec-Fahrer ist in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt von einem Auto erfasst worden und noch am Unfallort gestorben.

Der noch unbekannte Mann missachtete am Montag die Vorfahrt einer 28 Jahre alten Pkw-Fahrerin, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Noch am Unfallort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Die Autofahrerin und ihre 30-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle musste zunächst voll gesperrt werden.

