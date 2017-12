später lesen Autounfall in Rheda-Wiedenbrück 20-Jähriger macht alles falsch - und landet in Ausnüchterungszelle 2017-12-25T09:37+0100 2017-12-25T09:36+0100

Ein Betrunkener hat am frühen Heiligabend im Kreis Gütersloh gewütet: Erst fuhr er in Rheda-Wiedenbrück gegen einen Baum. Anschließend legte er sich mit einem Polizisten in Zivil an, der nach Dienstende an der Unfallstelle vorbeikam.