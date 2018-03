später lesen Unfall in Winterberg Kind rutscht von Schneehügel und wird von Auto erfasst 2018-03-04T12:03+0100 2018-03-04T12:07+0100

Ein kleiner Junge ist an einer Skipiste in Nordrhein-Westfalen von einem Schneehaufen auf die Straße gerutscht und unter ein Auto geraten. Das Kind wurde am Bein verletzt.