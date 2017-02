An der Ruhr-Universität Bochum sind am Mittwoch, 15. Februar 2017, bei einem Arbeitsunfall vier Bauarbeiter verletzt worden. Ein Baugerüst war in sich zusammengebrochen.

