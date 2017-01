später lesen Trainingszentrum Uniklinik Münster Computergesteuerte Puppe als Patient zum Üben FOTO: dpa, bt fg kde FOTO: dpa, bt fg kde Teilen

Twittern





2017-01-25T11:36+0100 2017-01-25T11:36+0100

In der Medizin können Fehler tödlich sein. In den großen Kliniken werden Ärzte und Pfleger deshalb in speziellen Trainingszentren geschult. In Münster simuliert eine Puppe auf Knopfdruck verschiedene Notfälle.