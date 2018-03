später lesen Probleme bei Unitymedia Tausende Menschen in NRW am Sonntagabend ohne Fernsehen 2018-03-12T07:26+0100 2018-03-12T07:26+0100

Ärger zur besten Tatort-Zeit: Zahlreiche Fernsehzuschauer in Teilen Nordrhein-Westfalens haben am Sonntagabend sprichwörtlich in die Röhre geschaut. Bei dem Kabelnetzbetreiber Unitymedia war es zu Störungen und Ausfällen des TV-Bildsignals gekommen.