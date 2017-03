Wetter in NRW: Unsere Tipps für den perfekten Frühlingsausflug

Wetter in NRW

15 Grad und blauer Himmel, endlich Frühling! Wer dieser Tage nicht arbeiten muss, sollte schnellstens raus, am Wochenende soll das Wetter schon wieder schlechter werden. Wir sagen, wohin.

Es geht so oder so aufwärts, deshalb kommen hier unsere Tipps für die schönsten Frühlingsausflüge in der Region:

In der Kölner Flora, die neben dem Zoo in Riehl liegt, kann man durch eine Palmenallee spazieren, aber vor allem mehr als 10.000 teils exotische Pflanzen sehen. Der Botanische Garten ist mit Springbrunnen und schön angelegten Beeten, Alleen und Gewächshäusern eine Oase, die eigentlich mitten in der Stadt liegt. Geöffnet von 8 Uhr bis Sonnenuntergang. Der Eintritt ist frei. www.botanischergarten-koeln.de "Querfeldein" heißt der Klettergarten direkt am Unterbacher See in Düsseldorf. Unter freien Himmel kann man dort über Baumstämme in luftiger Höhe balancieren. Kinder ab elf Jahren und 1,50 Metern Körpergröße dürfen in dem Hochseilgarten klettern – Erwachsene sollten zumindest schwindelfrei sein. www.hochseilgarten-duesseldorf.de Ein Besuch in den Tiergärten wie etwa in Mönchengladbach, oder den Zoos der Region wie Köln oder Dortmund, ist im Frühjahr besonders nett, weil viele Tiere Junge haben. Da kann man schon mal einen Vormittag damit verbringen, den Mini-Erdmännchen beim Buddeln zuzuschauen. www.tiergarten-moenchengladbach.de Hervorragend flanieren lässt es sich an den Rheinpromenaden in Emmerich und Rees. Dazu gibt es am Wegesrand Kunstwerke, Gastronomie - und natürlich einen herrlichen Blick auf den Fluss. Bei den ersten Frühlingsstrahlen lohnt sich ein Ausflug zu Duisburgs Attraktion "Tiger & Turtle". Aus bis zu 13 Meter Höhe hat man einen tollen Blick über die ganze Stadt. Die begehbare Skulptur auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe stammt von den Künstlern Heike Mutter und Ulrich Genth. www.tigerandturtle.duisburg.de Wer Düsseldorf mit dem Fahrrad erkunden will, sollte einmal eine der Fahrradtouren aus der Reihe "Tour D" ausprobieren. Es gibt acht verschiedene Routen mit verschiedenen Themenschwerpunkten wie "Natur pur", "Historisch und Modern" oder "Stadt, Wald, Berg", die im Internet zu finden sind. www.duesseldorf.de Ebenfalls mit dem Rad lässt sich die Römerroute erkunden. Sie erstreckt sich über 286 Kilometer von Xanten nach Detmold, an einzelnen Stationen lassen sich immer wieder römische Spuren finden. www.roemerroute.de. Wandern im Nationalpark Eifel: Der Wildnis-Trail führt Wanderer quer durch den Nationalpark, auf fast 90 Kilometern. Ranger bieten Führungen an. www.nationalpark-eifel.de Minigolf! Klingt zwar nach 1980er Jahre, macht aber immer noch großen Spaß. Zum Beispiel in Köln am Decksteiner Weiher, im Jugendpark oder an der Rodenkirchener Riviera oder auf der Freizeitinsel Groov. In Düsseldorf gibt es Minigolfbahnen zum Beispiel im Südpark, im Sportcenter Niederkassel oder am Unterbacher See. Rehkitze und Frischlinge kann man im Wildpark Düsseldorf-Grafenberg bestaunen. Für Kinder ist der Besuch des Parks ein besonderer Spaß. Sie dürfen Wildschweine mit trockenen Nudeln füttern. In der Waldschule gibt es außerdem viele Informationen über die heimische Tierwelt. www.wildpark-duesseldorf.de

(hsr)