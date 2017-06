Unwetter in NRW: Gewitterwarnungen gelten bis in den frühen Morgen

NRW hat am Donnerstag den heißesten Tag des Jahres erlebt. Am Flughafen Köln/Bonn wurden 37 Grad gemessen. In Essen gab es am Abend erste Gewitter. Größere Schäden blieben bislang aus. Die Warnungen für Teile von NRW gelten bis 3 Uhr am Freitagmorgen.

Zum Ende der ersten Hitzewelle des Jahres in NRW steigt das Gewitter-Risiko. Für den Abend bis zum frühen Morgen gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen vor schweren Gewittern und starkem Regen heraus. In den meisten Regionen gilt allerdings lediglich Warnstufe gelb.

"Nix passiert"



In Essen kam kurz vor 19 Uhr ein erstes Gewitter herunter. Die Feuerwehr musste zu zehn bis zwölf Einsätzen ausrücken. Meist ging es um abgebrochene Äste, zwei Straßen waren zwischenzeitlich teilweise überflutet. Alles in allem sei aber "nix passiert", sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegen 21 Uhr auf Anfrage unserer Redaktion.

Wo in NRW die Hitzegewitter heruntergehen, lasse sich schwer vorhersagen, sagte Franz Molé vom DWD unserer Redaktion am Nachmittag. Der Experte hielt jedoch Hagel, Starkregen und orkanartige Böen mit Windstärken zwischen zehn und zwölf für möglich.

Am Mittag gab es bereits schwere Gewitter über Nord- und Ostdeutschland: Durch Hamburg fegte ein Tornado, in Niedersachsen kamen zwei Menschen ums Leben.

Hitzerekord in Köln

NRW erlebte am Donnerstag einen wahren Hitze-Tag. Schon am Vormittag wurden an vielen Orten Temperaturen um die 30 Grad gemessen. Die Städte im Rheinland lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel als heißester Ort in NRW. Der Deutsche Wetterdienst meldete, am Flughafen Köln/Bonn sei mit 37 Grad die höchste Temperatur gemessen worden. Wegen der Unwetterlage hatten die Meteorologen am Nachmittag aber noch nicht alle Stationen ausgewertet – dass es noch mehr als 37 Grad werden könnte, sei nicht völlig ausgeschlossen, teilte der DWD mit. Laut WDR-Wetterdienst zeigte ein Thermometer in Neuss später sogar 37,1 Grad an.

"Diese Temperaturen sind absolut nicht üblich", sagt Molé. "Das ist nicht Sommeranfang, sondern Hochsommer." Es sei selten, dass schon am Vormittag Temperaturen um die 30 Grad herrschten.

Mit der Hitze einher gehen auch erhöhte Ozonwerte. Wie das Landesamt für Natur- und Umweltschutz am Nachmittag mitteilte, haben die Messwerte die Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Ab dann wird empfindlichen Menschen empfohlen, sich draußen nicht anzustrengen und Ausdauersport auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen.

Anfang der Woche wird es wieder sommerlich warm

In den folgenden Tagen bleibt es bei wechselhaftem Wetter meist trocken, örtlich können laut DWD noch kurze Schauer auftreten. Es wird sich deutlich abkühlen. Schon am Freitag wird es mit Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad zehn Grad kälter. Am Samstag und Sonntag kühlt es vorübergehend weiter ab, am Montag wird es wieder sommerlicher mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad.

