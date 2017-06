später lesen Wetter in NRW Erst heiß und schwül, dann heftige Gewitter FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul 2017-06-22T08:07+0200 2017-06-22T08:35+0200

Auch am Donnerstag wird es in NRW in nahezu allen Landesteilen über 30 Grad warm. Hinzu kommt schwül-warme Luft. Ab den Mittagsstunden warnt der Deutsche Wetterdienst dann vor heftigen Unwettern. Es wird mit Gewitter, Sturm und Starkregen gerechnet.

Merle Sievers Redakteurin

