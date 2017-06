Deutlich über 30 Grad in NRW, und in Köln soll es am Nachmittag sogar 37 Grad heiß werden. Es wird der bislang wärmste Tag des Jahres. Spätestens am Abend gewittert es am Niederrhein. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hagelschlag, Starkregen und orkanartigen Böen.

Schon am Vormittag werden an vielen Orten in NRW Temperaturen um die 30 Grad gemessen. 32 Grad misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) an seinen Wetterstationen in Nörvenich (Zülpicher Börde) und Bochum. Doch am Nachmittag wird es noch heißer. In Köln werden am Nachmittag die höchsten Temperaturen von bis zu 37 Grad erwartet. "Das ist absolut nicht üblich", sagt Franz Molé vom DWD. "Das ist nicht Sommeranfang, sondern Hochsommer." Es sei selten, dass schon am Vormittag Temperaturen um die 30 Grad herrschten.

FOTO: AP

Doch mit der Hitze steigt auch das Risiko für heftige Gewitter, vor allem zwischen 15 und 18 Uhr: Am Niederrhein wird es aber voraussichtlich erst am Abend Gewitter geben, sagt Molé. Derzeit brauen sich Unwetter über Niedersachsen und den Mittelgebirgen zusammen, wo sich die heiße Luft staut. Wo in NRW die Hitzegewitter runtergehen, lässt sich schwer vorhersagen. Am Abend erreicht aber die abschließende Kaltfront den Niederrhein, dann kommt es zu frontalen Gewittern.

Der DWD hält Hagelschlag, Starkregen und orkanartige Böen mit Windstärken zwischen zehn und zwölf für möglich. "Wenn die Gewitter schnell ziehen, wird es kurzen aber intensiven Regen geben. Ziehen sie langsam, gibt es Überflutungen", sagt Molé.

FOTO: dpa, mku htf

Auch in der Nacht zu Freitag kann es weiter gewittern. In den folgenden Tagen bleibt es dann aber bei wechselhaftem Wetter meist trocken, örtlich können laut DWD noch ein kurzer Schauer auftreten. Es wird sich deutlich abkühlen. Schon am Freitag wird es mit Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad zehn Grad kälter.

Anfang der Woche wird es wieder sommerlich warm

Am Samstag und Sonntag kühlt es vorübergehend weiter ab, am Montag wird es wieder sommerlicher mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad.

Wem das heiße und schwüle Wetter zu schaffen macht, für den bietet der Siebenschläfer vielleicht eine besser Aussicht. Der Siebenschläfer fällt auf den 27. Juni und ist eine Bauernregel, die bis ins Mittelalter zurückreicht. "Die Regel hat sich bewährt", sagt Molé. "Ende Juni und Anfang Juli pendelt sich die Großwetterlage auf der nördlichen Halbkugel ein."

In drei von fünf Jahren bleibt das Wetter dann bis Mitte August so wie in diesem Zeitraum. Für genaue Berechnungen ist es noch zu früh, sagt der Meteorologe. Aber bislang sehe es weniger nach stabilem Sommerwetter aus.

(siev/heif)