Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstagabend eine Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen angekündigt. Es drohen Windböen, Gewitter und Starkregen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagabend mitteilte, ziehen vom Sauerland aus einzelne Gewitter in Richtung Nordwesten des Landes. Vereinzelt kann es dabei zu Starkregen kommen. Bis zu 20 Liter pro Quadratmeter sind laut den Experten möglich. Am Abend gilt vor allem in Remscheid, Gummersbach und Teilen von Leverkusen die zweithöchste Warnstufe. Aber auch Köln, Düsseldorf, Mettmann und der Rhein-Kreis Neuss sind stark von dem Unwetter betroffen.

Auch mit Hagel und Windböen mit bis zu 60 km/h muss laut dem DWD gerechnet werden. In der Nacht zu Mittwoch sollen die Gewitter langsam wieder abklingen. Auch ohne Gewitter kann dann aber in der Südwesthälfte des Landes große Mengen an Regen herunter kommen. Lokal kann es sogar auf einem Quadratmeter um die 35 Liter regnen.

Die Gewitterfront liegt laut dem DWD an einem Tiefdruckkomplex, durch den von Westeuropa feuchte und milde Luft aus dem Mittelmeerraum nach Nordrhein-Westfalen gebracht wird.

Weiterhin regnerisch bis zum Wochenende

Am Mittwochnachmittag kann es weiterhin einzelne Gewitter geben, vor allem in der Mitte von NRW. Die Windböen haben dann eine Windstärke von rund 50 km/h. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 Grad im höheren Bergland und 19 Grad im Rheinland.

Abends soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen und in der Nacht zum Donnerstag lassen die Schauer nach. Die Tiefsttemperaturen liegen dann zwischen 10 und 6 Grad.

Am Donnerstag regnet es weiter. Vor allem im Südwesten werden Schauer und Gewitter erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen hier zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es weiterhin bewölkt mit Schauern und Gewittern.

(skr)