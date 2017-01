später lesen Explosionsgefahr in Venlo Kinder bringen gefährliche Granate zur Polizei FOTO: Günter Jungmann Teilen

In Venlo hat eine alte Granate am späten Sonntagabend für Aufregung gesorgt. Drei Kinder hatten sie auf einer Wiese gefunden und später zur Polizeiwache in Venlo gebracht.