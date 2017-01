Gemeinschaftsaktion mit Krebshilfe: Vereine kämpfen gegen Übergewicht bei Fußball-Fans

Die Bratwurst und das Bier beim Spiel - viele Fußballfans leben nicht unbedingt gesund. Bei Schalke soll sich das jetzt ändern. Gemeinsam mit einem Ex-Profi können 40 Fans die Pfunde purzeln lassen.

"Das Runde muss weg" - unter diesem Motto kämpfen 40 Schalke-Fans ab Februar zwölf Wochen lang gegen unnötige Pfunde. Fallen sollen die Kilos bei einer Gemeinschaftsaktion des Fußballclubs mit der Krebshilfe und dem Kieler Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung. Trainiert wird auf den Plätzen des FC Schalke 04. An dem Projekt beteiligen sich auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg. Weitere Vereine sollen möglichst im Sommer in die Aktion einsteigen.

"Viele Menschen wissen gar nicht, wie häufig Übergewicht für eine Krebserkrankung verantwortlich ist", sagte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts in der Schalker Veltins-Arena. 13 Krebskrankheiten stünden in direktem Zusammenhang mit Übergewicht. Studien zufolge ließe sich die Hälfte der rund 500.000 Krebserkrankungen pro Jahr in Deutschland durch eine gesündere Lebensweise vermeiden.

Männer neigten eher zu einem ungesunden Lebensstil als Frauen, zwei Drittel der erwachsenen Männer sei übergewichtig, sagte Nettekoven. Deshalb richte sich die Aktion an Männer im Alter zwischen 35 und 65 Jahren, die einen Bauchumfang von mindestens 100 Zentimetern haben. Martin Max, ehemaliger Bundesligaspieler der Schalker, wird mit den Fans zusammen in zwölf 90-Minuten-Einheiten Sport machen. Auch das Ernährungsverhalten wird ein Thema sein.

"Ich merke mittlerweile auch, dass da der Ansatz eines Bauches ist", sagte der Botschafter des FC Schalke 04. Die Projektidee haben sich die Organisatoren in Schottland abgeguckt, wo sich mittlerweile über 30 Clubs an der Aktion beteiligen. Dort hat nach ihren Angaben im Durchschnitt jeder teilnehmende Fan fünf Kilo abgenommen.

(top/dpa)