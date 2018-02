Nach der Vergewaltigung einer Frau auf einem Friedhof in Bochum ist die Polizei in die Kritik geraten. Sie hatte den Fall zunächst unter Verschluss gehalten. Das sei ein Fehler gewesen, hieß es jetzt in einer Stellungnahme.

Ein Polizeisprecher hatte am Mittwoch das Verbrechen vom 18. Februar bestätigt. Ein 30 Jahre alter Mann soll eine 33 Jahre alte Frau auf einem Friedhof in Bochum vergewaltigt haben. Der Fall war von den Sicherheitsbehörden zunächst unter Verschluss gehalten worden. Der Tatverdächtige ist ein verurteilter Sexualstraftäter, der an einem speziellen Programm des Landes NRW mitnimmt.

Die Polizei reagierte mit ihrer Stellungnahme auf einen entsprechenden Bericht unserer Redaktion. Um das schwer mitgenommene Opfer zu schützen, habe man sich damals bewusst dagegen entschieden, den Fall zu veröffentlichen, sagte der Polizeisprecher. Das Opfer werde durch die mediale Berichterstattung erneut mit der Tat konfrontiert. "Wir wissen von Psychologen, dass dies für die Opfer oft sehr belastend ist." Dennoch sei es aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen, die Festnahme des einschlägig vorbestraften Bochumers nicht mitzuteilen.

Polizei wollte Ermittlungen nicht gefährden

Zunächst sei es laut Polizei aber auch darum gegangen, den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. Der mutmaßliche Vergewaltiger sitzt inzwischen hinter Gittern. Das Opfer habe noch bemerkt, dass der Mann nach der Tat in ein Taxi gestiegen sei. Den Ermittlern sei es gelungen, den Taxifahrer ausfindig zu machen und dann auch den Fahrgast.

In der Stellungnahme gibt die Polizei einige Details der Tat bekannt. So soll der Täter die Frau mit einem Stein bewusstlos geschlagen haben. Als sie erwachte, war sie teilweise unbekleidet und vermutete, vergewaltigt worden zu sein. Aufgrund ihres physischen und psychischen Zustandes habe man die Frau erst zwei Tage nach dem Vorfall vernehmen können. Am 23. Februar sei dann der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Bochum festgenommen worden.

Der Mann ist Teilnehmer im Programm "Kurs" des Landes NRW. Das Programm soll verhindern, dass Straftäter nach der Haftentlassung neue Sexualdelikte begehen. Laut Polizei umfasst das Programm unter anderem die Überprüfung der Wohnsituation, Gefährderansprachen, anlassbezogene Observationen und die Überprüfung, ob der Teilnehmer Therapieangebote wahrnimmt.

Gute Sozialprognose

Diese und weitere Maßnahmen seien im Fall des Tatverdächtigen umgesetzt worden. Seine Sozialprognose sei gut gewesen. Unter anderem habe er laut Polizei Bochum eine feste Partnerin, die seine kriminelle Vorgeschichte kennt, einen festen Job und nehme Therapieangebote wahr. Doch eine "absolute Sicherheit vor einem Rückfall" gebe es nie, heißt es vonseiten der Polizei.

"Wir wissen, dass Sexualstraftaten die Bevölkerung zutiefst beunruhigen. Darum sind wir besonders froh, dass der Tatverdächtige in Untersuchungshaft ist", heißt es in der Stellungnahme der Polizei. Zukünftig will die Polizei Bochum in vergleichbaren Fällen aber offensiv berichten.

Aktuell 1056 Sexualstraftäter im Kurs-Programm

In Nordrhein-Westfalen stehen derzeit 1056 Sexualstraftäter unter Aufsicht von Polizei und Justiz, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch auf Anfrage. Für Sexualstraftäter, die ihre Strafe verbüßt haben, wurde 2010 das Programm "Kurs" ("Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern") geschaffen.

"Während die Wissenschaft von einer Rückfallquote dieser Straftätergruppe zwischen 20 und 24 Prozent ausgeht, haben wir im Kurs-Programm eine Rückfallquote von etwa drei Prozent", sagte der LKA-Sprecher.

