Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende bei Bonn-Geislar fehlt den Ermittlern noch eine entscheidende Spur. Laut einem Medienbericht hat die Polizei aber DNA-Spuren des Täters gesichert.

"Es gibt bislang keine Festnahme", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Mit Hochdruck gingen die Beamten-Teams etwa 20 Hinweisen nach. Nach "WDR"-Informationen stellten die Fahnder auch DNA-Material des Täters sicher.

Die 23-Jährige und ihr Freund waren nach Ermittlerangaben in der Nacht zum Sonntag auf einem Zeltplatz im Bereich der Siegaue überfallen worden. Der mutmaßliche Täter bedrohte sie demnach mit einem machetenähnlichen größeren Messer. Der Mann habe die Frau aus dem Zelt gezwungen, vergewaltigt und floh. Der 26 Jahre alte Freund des Opfers alarmierte die Polizei und Rettungskräfte.

Bei der Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei am Sonntag auch einen Hubschrauber und einen Spürhund ein. Das Paar konnte laut Polizei eine sehr gute Beschreibung des Verdächtigen abgeben. Mit einem Phantombild will die Polizei weitere mögliche Zeugen in dem Fall finden. Die beiden Opfer werden seelsorgerisch betreut.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(dpa)