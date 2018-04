später lesen Sperrungen auf Autobahnen Verkehrschaos in NRW bleibt am Samstag aus FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-04-28T13:13+0200 2018-04-28T13:13+0200

Die Reisewelle am langen Wochenende in NRW ist am Samstag ohne Probleme angerollt. Trotz mehrerer Sperrungen wie auf der A59 und A1 ist ein Verkehrschaos ausgeblieben.