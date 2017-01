Zwölfjährige gefunden: Vermisste Lucy aus Brilon ist wieder da

Die seit dem 8. Januar vermisste Lucy H. aus Brilon ist wieder da. Laut Polizei wurde sie auf einer Bundesstraße bei Paderborn gefunden. Wo sich das Mädchen zuvor aufhielt, ist bislang unklar.

Wie die Polizei mitteilte, wurde Lucy am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 480 an der Kreisgrenze von Paderborn zum Hochsauerlandkreis gefunden. Laut Polizei ist Lucy unverletzt.

Am vergangenen Sonntag hatte sie mit ihrem Vater einen Treffpunkt in Brilon vereinbart. Dort erschien sie jedoch nie. Wo und mit wem sich die zwölfjährige Schülerin in den letzten Tagen aufhielt, ermittelt nun die Polizei.

(skr)