Seit Dienstagmorgen wurde in Herne ein elf Jahre alter Junge vermisst. Die Polizei suchte mit einem Foto nach ihm. Am Abend wurde er gefunden.

Der Junge war am Dienstag nicht in seiner Schule in Marl angekommen. Gegen 21.30 Uhr am Abend wurde er im Ruhrpark Bochum gefunden.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieser Meldung wurde ein Foto des vermissten Jungen gezeigt. Da er nun gefunden wurde, haben wir das Foto gelöscht.

(lsa/siev)