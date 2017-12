Kleiner Spoiler direkt zu Beginn: In diesem Video-Jahresrückblick blicken wir auf lustige, aufregende und emotionale Momente in NRW zurück. Denn davon gab es in diesem Jahr in NRW jede Menge: Wir erinnern uns an den Moment, als Campino und seine Band plötzlich im Uerige Zelt auf der Düsseldorfer Rheinkirmes aufgetaucht sind und die verdutzte Menge mit einem Toten-Hosen-Konzert überrascht haben.

Wir zeigen noch einmal, wie die höchste Sandburg der Welt im Landschaftspark in Duisburg entstanden ist. Wir blicken zurück auf die langersehnte Wiedereröffnung des Aquazoos in Düsseldorf und natürlich auch auf den Internet-Hit vom Niederrhein "Pinsel am Ohr".

Diese und noch viele weitere tolle NRW-Momente gibt es hier in diesem Video.