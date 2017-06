später lesen Kreis Recklinghausen Vier Verletzte nach Schüssen – Täter flüchtig 2017-06-13T22:16+0200 2017-06-13T22:16+0200

Bei einer Schießerei in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) sind am Dienstagabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Einer der Beteiligten befand sich am Abend noch auf der Flucht.