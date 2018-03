Polizei fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter in Hotel

Festnahme in Krefeld

In einem Hotel in Krefeld ist in der Nacht zu Dienstag ein mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen worden. Nach dem Mann war mit Fotos öffentlich gefahndet worden. Der Tatverdächtige soll nach Informationen unserer Redaktion ein Taxifahrer aus dem Viersener Stadtteil Süchteln sein.

Das Bundeskriminalamt meldete am frühen Morgen, dass es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchten Verdächtigen handele. Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hatten am Montag die Fotos eines Mannes veröffentlicht, der zwischen Oktober 2014 und Ende 2017 mehrfach zwei Kinder missbraucht haben soll. Bilder von den Taten veröffentlichte er im Internet. Den Fahndungserfolg gab das BKA über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt.

Um 2.45 Uhr wurde der Mann in einem Hotel in Krefeld von Beamten der Kreispolizeibehörde Viersen festgenommen, sagt Alexander Badle, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft, am Dienstagmorgen unserer Redaktion. Demnach leistete der Verdächtige keinen Widerstand.

Am Abend hatte die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt, dass eine "heiße Spur" auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter nach Viersen führe. "Nach der Öffentlichkeitsfahndung gab es sehr schnell Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führten", sagt Badle. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 45-Jährigen handeln, der bei einem Kempener Taxiunternehmen angestellt war.

Am Montag wurde die Wohnung des Mannes in Viersen durchsucht. Dabei stellten die Ermittler Beweismaterial sicher. "Es wurden elektronische Datenträger gefunden", sagt der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Die grausigen Taten an den etwa sieben und zehn Jahre alten Jungen filmte der Verdächtige und stellte die Aufnahmen ins Darknet. Dort soll er mit anderen Tätern einen regen Austausch von Bildmaterial betrieben haben. Das Darknet ist eine Plattform im Internet für kriminelle Geschäfte und Handlungen.

Ermittelt wird nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung von kinderpornografischen Schriften.Insgesamt liegen den Behörden nach eigenen Angaben mehr als 3800 Bild- und Videodateien vor, die den Missbrauch in einer Dachgeschosswohnung zeigen.

(top/juju/dpa)