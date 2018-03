Vögel ziehen über NRW: Das sind die Kranich-Fotos unserer Leser

Zehntausende Kraniche ziehen in diesen Tagen über NRW. Zahlreiche Leser haben uns Fotos von diesem Naturschauspiel geschickt. Die schönsten Bilder zeigen wir hier.

Jedes Jahr bietet sich dieses besondere Naturschauspiel am Himmel. Vom Süden ziehen die Kraniche zu ihren Brutgebieten in den Norden. Und dabei fliegen sie genau über die Region. Schon am Sonntag wurden die ersten Vögel gesichtet.

Das Besondere an den Frühlingsboten ist ihr Flugbild: In Gruppen von mehreren tausend Tieren fliegen sie und bilden riesige V-Formationen. Wir haben die schönsten Fotos unserer Leser in einer Bilderstrecke gesammelt. Über 1000 Kilometer legen die Vögel auf ihrem Weg zu den Brutgebieten zurück.

(skr)