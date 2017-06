Im Naherholungsgebiet "Altus-Knipp" im Kreis Euskirchen ist ein großes Waldstück in Brand geraten. Bäume auf einer Fläche von bis zu 10.000 Quadratmetern wurden von dem Feuer vernichtet. Der Einsatz stellte die Feuerwehr vor eine Herausforderung.

Starker Wind und die Hanglage hätten die Löscharbeiten am Samstag erschwert, teilte die Feuerwehr mit. Außerdem sei die Brandstelle bei Mechernich im Kreis Euskirchen zunächst nur zu Fuß zu erreichen gewesen.

Das Feuer war am Samstagnachmittag gemeldet worden. Die Feuerwehrleute mussten den Brand zunächst lokalisieren und verlegten dann etwa einen Kilometer an Schlauchleitungen, um an das Feuer heran zu kommen. Bei den Löscharbeiten wurde Schaum eingesetzt.

Im Einsatz wahren mehrere Feuerwehren aus der Region. Die Bundeswehr schickte ein geländefähiges Löschfahrzeug. Am frühen Abend war das Feuer unter Kontrolle, wie Bilder einer Polizeihubschraubers zeigten. Eine Brandwache blieb über Nacht in dem Waldstück, damit sich das Feuer nicht neu entfachte.

(jco/dpa)