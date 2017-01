"Eselsweg" in Königswinter: Wanderroute zum Drachenfels wird gesperrt

Wegen akuter Steinschlag-Gefahr wird der bekannteste Wanderweg zum Drachenfels bei Königswinter teilweise gesperrt. Es wurde ein Riss im Felsen entdeckt. Bis der Weg wieder freigegeben werden kann, könnte es ein Jahr dauern.

Der markante Drachenfels über dem Rhein bei Königswinter ist erneut in Bewegung geraten. Messungen des geologischen Dienstes NRW haben ergeben, dass die Standsicherheit des Felsens nicht mehr gewährleistet ist. Es sind tiefe Risse in einer Felswand festgestellt worden. Am Donnerstag gab die Bezirksregierung nun bekannt, dass die Wanderroute auf den Fels deswegen gesperrt werden muss. Betroffen sei der untere Abschnitt des Eselsweges, sagte Thomas Metz von der Bezirksregierung Köln in Königswinter.

Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen würden etwa ein Jahr dauern, die Kosten seien noch unklar. Ein Aufstieg bis zur Spitze sei auf anderen Wegen aber trotz der Sperrung möglich. Die Standsicherheit des gesamten Felsmassivs im Siebengebirge sei nicht gefährdet.

In dem wuchtigen Felsmassiv gibt es immer wieder die Gefahr von Steinschlägen. Zuletzt war ein Stahlnetz installiert worden, das auf 612 Metern Länge im Stein befestigt ist und Spaziergänger und Winzer schützen soll. Der Weinberg am Drachenfels musste wegen der Gefahr durch herabstürzende Felsblöcke zeitweise schon gesperrt werden.

