Nahverkehr lahmgelegt Warnstreik verursacht Stau im Feierabendverkehr 2018-03-20

In vielen Städten in NRW steht bis in die Nacht der öffentliche Nahverkehr still. Das merken die Autofahrer auf den Straßen: Zum Feierabendverkehr gibt es erneut über 200 Kilometer Stau auf den Autobahnen.

