Ab Dienstag drohen in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen Warnstreiks. Wo liegt der Linienverkehr lahm, wo bleiben Kitas geschlossen? Ein Überblick.

In Duisburg soll der komplette Linienverkehr am Dienstag bis 12 Uhr bestreikt werden. In dieser Zeit werden also im gesamten Stadtgebiet weder Busse noch Bahnen fahren. Erst gegen 16 Uhr soll der Linienverkehr wieder nach Plan fahren. Auch diverse städtische Kitas sollen am Dienstag geschlossen bleiben.

Auch in Essen fahren am Dienstag weder Busse, noch Straßen- oder U-Bahnen. Die Entsorgungsbetriebe werden keine Mülltonnen leeren, auch etliche Kitas und Einrichtungen des Offenen Ganztags bleiben geschlossen.

In Köln werden die städtischen Kitas bestreikt, zum Warnstreik aufgerufen sind außerdem die Beschäftigten der Müllabfuhr (AWB), der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), der städtischen Kliniken, der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter.

Die Stadt Krefeld will versuchen, Busse auf den wichtigsten Straßenbahnlinien einzusetzen. Ob das gelingt, will die Stadt am Montag mitteilen. Dann, so hofft die Stadt, soll es genauere Informationen über den Umfang des Streiks geben. "Wir haben noch keine offiziellen Informationen. Dennoch stellen wir uns auf Warnstreiks ein", erklärte eine Stadtwerke-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Im Kreis Viersen wollen sich laut Gewerkschaft Mitarbeiter der Viersener Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung an den Warnstreiks in Krefeld und Mönchengladbach beteiligen, außerdem Mitarbeiter der Stadtverwaltungen in Tönisvorst und Willich. In Viersen werde lediglich der freigestellte Schulbusverkehr bedient, teilte Verdi mit. Der restliche Personennahverkehr werde nicht fahren.

Der Kreis Wesel ist ab Mittwoch betroffen. Die Kreisverwaltung Wesel will sich an Streiks beteiligen, aber auch Voerde, Hünxe und Dinslaken.

In Remscheid soll es am Mittwoch zu Streiks kommen. Verdi hat dazu auch die Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kindergärten aufgerufen. Im Laufe des Montags soll es weitere Informationen geben.

In Solingen werden am Mittwoch städtische Kindergärten und die Müllabfuhr bestreikt. Auch der DBB schließt Streikaktionen nicht aus. Der letzte Streik in Kitas liegt zwei Jahre zurück.

Grund für den Streik sind die Tarifgespräche für die Beschäftigten beim Bund und den Kommunen, die nicht vorankommen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr. Durch die Warnstreiks soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. In den vergangenen Tagen hatte es bereits Aktionen in anderen Bundesländern gegeben. So kam es in Niedersachsen und Bremen zu Arbeitsniederlegungen in Stadtverwaltungen, bei Sparkassen, der Abfallwirtschaftsbetrieb und bei Verkehrsbetrieben.

Dieser Text wird aktualisiert.

(hsr/lsa)