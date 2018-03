Schwerpunkt des Streiks am Dienstag ist das Ruhrgebiet. Die Arbeitsniederlegung betrifft nicht nur den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch Kitas, die Müllabfuhr oder Bürgerämter.

"Es kommt vereinzelt vor, dass Menschen den Notruf anrufen, um zu fragen, wann der Bus fährt. Bislang verläuft es aber sehr ruhig, die Leute bereiten sich gut vor und bilden Fahrgemeinschaften", erklärte die Polizei in Duisburg am frühen Dienstagmorgen.

Die Duisburger selbst reagieren unterschiedlich auf den Streik. "Es ist natürlich ärgerlich, dass heute kaum etwas fährt", sagt zum Beispiel Simon Nickelmann, der am Morgen auf dem Weg zur Arbeit nach Moers war. "Aber Verständnis für den Streik habe ich schon. Heute muss jeder gucken, wo er bleibt. Außerdem ist es ja erstmal nur für einen Tag. Angelika Süßholz, Pendlerin aus Essen, ist grundsätzlich dafür, dass jeder streiken darf. "Aber wieso muss es immer zuerst die Pendler treffen? Da hätten die Verantwortlichen sich schon mal etwas anderes ausdenken können", sagt die 31-Jährige.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Thomas Keuer, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Duisburg sagte: "Die Proteste haben sich am Morgen gut angelassen. Vor allem die Beteiligung der Erzieher ist höher als erwartet. Stadtweit haben über 300 Kollegen die Arbeit niedergelegt." Seinen Angaben zufolge liefen am Morgen zwei Prostestmärsche von Mitarbeitern der DVG, der Wirtschaftsbetriebe und der Stadtwerke mit mehreren 100 Teilnehmern. "Wir sind zufrieden und zuversichtlich, dass wir heute ein starkes Zeichen setzen können", sagte Keuer. Ab 10 Uhr findet dann die große Verdi-Kundgebung auf dem Duisburger Burgplatz statt.

Auf der A40, dem Ruhrschnellweg, reihte sich am Morgen ein langer Stau an den anderen. Viele Arbeitnehmer waren aufgrund des Streiks bei Winterwetter mit Neuschnee auf das Auto ausgewichen. "Die A40 ist über weite Strecken komplett zu", sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei. Zum hohen Verkehrsaufkommen komme das Winterwetter noch hinzu. In ganz NRW summierte sich die Länge der verzeichneten Staus am Dienstagmorgen auf rund 300 Kilometer. "Das ist wie an einem Montag", sagte der Polizeisprecher.

Andere Arbeitnehmer versuchten, mit S-Bahnen oder dem Fahrrad ins Büro oder in den Betrieb zu kommen. Die Züge der Deutschen Bahn und der S-Bahnen sollen regulär fahren.

Der Polizei in Krefeld waren am frühen Morgen keine Probleme aufgrund des Streiks bekannt, wie eine Sprecherin unserer Redaktion sagte. Ähnlich sah es laut Polizei in Mönchengladbach aus.

In Essen war der Winterdienst am Dienstagmorgen laut Verdi durch den Warnstreik eingeschränkt. Am Essener Hauptbahnhof hatten sich viele Pendler auf den Warnstreik eingestellt. Sie hatten Fahrgemeinschaften zu ihrem Arbeitsplatz oder in die Schule organisiert. Andere gingen kürzere Strecken zu Fuß oder stiegen auf Taxis und Schnellbusse um, die nicht bestreikt wurden.

Etliche Betroffene zeigten Verständnis für den Streik. "Das passiert eigentlich zu wenig", sagte ein 25-Jähriger vor dem Bahnhof. "Wir sollten öfter mal streiken und den Arbeitgebern zeigen, dass wir auch nur Menschen sind, die mehr Geld brauchen." In Deutschland werde um Streiks immer so ein Aufsehen gemacht, erklärte ein 52-Jähriger. In Frankreich oder Italien lief das viel entspannter ab. Eine 49-Jährige hingegen kritisierte die Aktion: "Das ist nicht der richtige Weg - es trifft die Falschen."

Eine Übersicht über den Streiktag in der Region:

In Düsseldorf streiken laut Verdi Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit, der Stadtwerke, der Awista, des Stadtentwässerungsbetriebs, der Deutschen Rentenversicherung sowie von Oper und Schauspielhaus. Auch die Beschäftigten von 105 Kitas sind zum Streik aufgerufen. Die Rheinbahn wird erst am Mittwoch bestreikt. Mehr Infos gibt es hier.

In Duisburg wird bis 12 Uhr der komplette Linienverkehr bestreikt. Erst gegen 16 Uhr soll der Linienverkehr wieder nach Plan fahren. Auch diverse städtische Kitas sind geschlossen, und die Straßenreinigung fällt aus. Weitere Infos gibt es hier.

Im Kreis Mettmann werden die Stadtverwaltungen von Mettmann und Ratingen sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit in Mettmann bestreikt. Mehr Infos hier.

In Mönchengladbach werden wegen des Streiks sechs Kitas geschlossen. Insgesamt sind dort 22 Kindergärten von dem Streik betroffen. Der gesamte Schulbus- und Linienverkehr wird eingestellt. Hier gibt es weitere Infos.

In Neuss beteiligen sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke Neuss, der Kreisverwaltung (nur am Standort Neuss) sowie der Neuss-Düsseldorfer Häfen und der ITK Rheinland als IT-Dienstleister an den Arbeitsniederlegungen. In zahlreichen Kindertagesstätten wird es nach Angaben von Verdi zur Einrichtung von Notgruppen kommen.

Auch in Krefeld müssen sich Einwohner auf Störungen und Behinderungen bei Bus und Bahn, im öffentlichen Dienst, in städtischen Kitas und Seniorenheimen einstellen. Mehr Infos gibt es hier.

Im Kreis Viersen wollen sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung Viersen und der Kreisverwaltung an den Warnstreiks in Krefeld und Mönchengladbach beteiligen, außerdem Mitarbeiter der Stadtverwaltungen in Tönisvorst und Willich. In Viersen wird lediglich der freigestellte Schulbusverkehr bedient, der restliche Personennahverkehr fährt nicht. Hier gibt es weitere Infos.

In Moers sind Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Niag von Verdi zum Streik aufgerufen. Durch die Tochterunternehmen Look und VSN und weitere Subunternehmen wird ein Grundangebot auf allen Linien angeboten. Detaillierte Fahrpläne sind auf der Homepage der Niag zu finden. Dort heißt es, es entfielen weniger Fahrten als usprünglich angenommen, da weitere Dienste mit Fahrern besetzt werden konnten.

Im Kreis Heinsberg reagiert die West Verkehr GmbH im Kreis Heinsberg mit einem Notfahrplan für Busse. "Die Buslinien der BVR Busverkehr Rheinland GmbH (DB Bahn Rheinlandbus) sind von den Streikmaßnahmen nicht betroffen", heißt es dort.

In Wuppertal streiken Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Agentur für Arbeit, der Stadtwerke und der Sparkasse.

Verdi fordert im Tarifstreit zwischen Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten und mindestens 200 Euro mehr pro Monat.

(mit Agenturmaterial)