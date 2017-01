Nordrhein-Westfalen: Warnung vor Blitz-Eis – Unfälle in NRW

Gefährliches Glatteis auf den Straßen am Niederrhein und im westlichen Münsterland - sehr gute Wintersportbedingungen im Sauerland: Nordrhein-Westfalen ist beim Wetter am Samstag zweigeteilt. Auf der A46 bei Erkelenz gab es zwei Unfälle auf spiegelglatter Fahrbahn.

Tausende Ski- und Schlittenfahrer haben sich auf den Weg in die Wintersportregionen im Sauerland gemacht. Zwar war der Himmel dort wolkenverhangen, aber immerhin hatte es am Morgen nochmal einige Zentimeter Neuschnee gegeben, so dass auf den Hängen bis zu 55 Zentimeter Schnee lagen. Im Nordwesten Nordrhein-Westfalens zeigte sich das Wetter von seiner unangenehmen Seite: Dort ließ Sprühregen die kalten Straßen eisglatt werden.

Vor allem am Niederrhein und im westlichen Münsterland sollten die Menschen die Autos wenn möglich stehen lassen, warnte der Deutsche Wetterdienst am Samstag. Wer eine Fahrt nicht vermeiden könne, soll sehr vorsichtig sein.

Einen schweren Unfall gab es in Schermbeck: Ein Lastwagenfahrer ist auf schneeglatter Straße in ein entgegenkommendes Streufahrzeug gerutscht. Auf der A46 bei Erkelenz rutsche zunächst ein Auto in die Leitplanke, bei einem Folgeunfall mit drei beteiligten Autos gab es zwei Leichtverletzte. Auf der A40 bei Wankum rutschte ein Auto in die rechte Leitplanke, ein zweites krachte dagegen. Es war bis zum Nachmittag die einzigen Glätte-Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Düsseldorfer Polizei.

Glättegefahr bis Sonntagmorgen

Auch in der Region von Münster über das Ruhrgebiet bis nach Köln und Aachen könne es Blitzeis auf den Straßen geben, warnten die Meteorologen. Die Glättegefahr bleibe voraussichtlich bis Sonntagmorgen bestehen. Dann entspanne sich die Lage vor allem in den Tieflagen.

"Wenn Wasser mit Temperaturen um null Grad auf die Straßen fällt, wird es schlagartig glatt", erklärte Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst in Essen. Das Problem seien die Bodentemperaturen von -2 bis -3 Grad, das führe leicht zu spiegelglatten Straßen.

Die Autofahrer am Niederrhein seien sehr vorsichtig, berichtete die Polizei. Bis zum Mittag gab es bis auf wenige kleine Unfälle mit Blechschäden keine Vorkommnisse im Straßenverkehr. Es seien auch verhältnismäßig wenige Autos auf den Straßen, sagte ein Sprecher.

Im Sauerland war die Gefahr von Glatteis der Prognose zufolge hingegen deutlich geringer. Dort gab es laut Polizei im Anreiseverkehr der Wintersportler auch keine größeren Behinderungen. 94 Lifte mit 80,7 Kilometern Abfahrt sind am letzten Wochenende der Weihnachtsferien in Betrieb, wie die Wintersport-Arena Sauerland/Siegerland-Wittgenstein mitteilte. Für Langläufer sind rund 130 Kilometer Loipen gespurt. Hotels und Ferienwohnungen in Schmallenberg und Winterberg waren so gut wie ausgebucht, berichtete der Tourismusverein Sauerland.

In der Eifel reicht der Schnee hingegen nicht zum Skifahren. Dort trafen sich die Menschen aber auf einigen Hängen zum Rodeln.

Nächste Woche wird es wärmer

Nach der bislang kältesten Nacht dieses Winters mit -26 Grad im oberbayerischen Reit im Winkl und im oberpfälzischen Schorndorf sollen die Temperaturen in Deutschland zum Wochenbeginn ansteigen. Dauerfrost gibt es nach Angaben des DWD in den kommenden Tagen dann nur noch im Osten und Südosten der Republik.

"Bis auf den Mittwoch und die Nacht zum Donnerstag, an dem unsere Vorhersagen noch recht unsicher sind, erwarten wir in weiten Teilen Deutschlands einen typisch mitteleuropäischen Winter mit Schnee auf den Mittelgebirgen und Schmuddelwetter in den Niederungen", sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag.

Die erwarteten Temperaturen liegen dabei meist zwischen zwei und sechs Grad. In den tieferen Lagen regne es, in den höheren falle Schnee. Dabei kann es bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben - oder erneut glatte Straßen.

(dpa)