später lesen Deutscher Wetterdienst Warnung vor gefährlichem Blitz-Eis in NRW Teilen

Twittern







Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis auf den Straßen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens. Vor allem am Niederrhein und im westlichen Münsterland sollten die Menschen die Autos wenn möglich stehen lassen. "Bleiben Sie im Haus", riet der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen.