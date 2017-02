Den Straßenkarneval in Warstein überschattet ein plötzlicher Todesfall. Der ehemalige Sitzungspräsident der Großen Belecker Karnevals-Gesellschaft starb einen Tag vor Altweiber während der Seniorensitzung in der Bütt. Der Rathaussturm wurde abgesagt.

Die Mitglieder der Großen Belecker Karnevals-Gesellschaft (GBK) haben ihr Programm für die kommenden Tage geändert. "Die GBK trauert um ihr langjähriges Mitglied Hermann Jesse", schreibt die Karnevals-Gesellschaft auf ihrer Facebookseite. "Wir sind alle zutiefst betroffen über sein viel zu frühes Ableben. Hermann wird im Belecker Karneval durch seine Art und Weise unvergessen bleiben."

Wie die "Westfalenpost" berichtet, habe der 62-jährige Senator in der Schützenhalle im Stadtteil Belecke eine Büttenrede gehalten und sei dann auf der Bühne plötzlich umgekippt. Zuschauer sollen zunächst gedacht haben, das gehöre zum Programm. Der Sanitätsdienst habe Jesse hinter der Bühne nicht wiederbeleben können. Die Sitzung wurde abgebrochen.

"Wir sind alle zutiefst betroffen", teilte die GBK in ihrer Stellungnahme im Internet mit. Den für Donnerstag geplanten Rathaussturm der Stadt im Kreis Soest im nördlichen Sauerland hatten die Karnevalisten abgesagt. Der Kostümball am Samstag und der Rosenmontagszug sollen aber wie geplant stattfinden. Auch die Frauensitzung soll am Donnerstagabend stattfinden.

Zur Todesursache war zunächst nichts bekannt.

(emy)