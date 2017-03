später lesen Herne Was wir zum Fall des getöteten Neunjährigen wissen FOTO: dpa, mku hjb 2017-03-07T10:45+0100 2017-03-07T11:32+0100

In Herne ist am Montagabend ein neun Jahre alter Junge tot aufgefunden worden. Tatverdächtig ist ein 19-jähriger Nachbar. Er soll sich in einem Video im Internet mit der Tat gebrüstet haben. Was wir bislang zu dem Fall wissen.