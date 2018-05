Nach dem Fund einer Männerleiche in Euskirchen geht die Polizei nicht mehr von einem Verbrechen aus. Zuvor wurde seine Ehefrau festgenommen. Sie ist wieder auf freiem Fuß.

Die bisherigen Ermittlungen und erste Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen weisen darauf hin, dass der 61-Jährige wahrscheinlich verunglückt ist, wie die Polizei mitteilte. Die Passanten, die den leblosen Mann am Veybach am Samstagmorgen fanden, alarmierten Polizei und Rettungskräfte, die nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen konnten, berichtet die Polizei. Ein Rechtsmediziner sei bis in den Nachmittag hinein am Tatort gewesen und habe die Leiche untersucht.

Eine vorläufig festgenommene 53-Jährige - nach aktuellem Stand wohl seine Ehefrau - ist deshalb seit Samstagabend wieder auf freiem Fuß. Passanten hatten den leblosen Körper des Mannes am Samstagmorgen im Bereich des Veybaches entdeckt.

(skr)